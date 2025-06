Ooit 127 miljoen euro waard, maar nu in het oog van de storm na mishandeling haai: "Wees beschaamd"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het gaat van kwaad naar erger voor Joao Felix. Hij werd lange tijd gezien als een van de absolute toptalenten op deze aardbol, maar gaandeweg deemsterde hij helemaal weg. Nu is hij andermaal in opspraak gekomen.

De inmiddels 25-jarige aanvaller werd lang gezien als een supertalent. In 2019 werd hij door Benfica voor 127 miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. Onder Diego Simeone wist de Portugees nooit echt door te breken en werd hij uiteindelijk uitgeleend aan FC Barcelona.

Bij Los Colchoneros speelde hij ruim 131 wedstrijden en wist hij 34 keer te scoren. In het seizoen 2020-2021 behaalde hij het kampioenschap in La Liga met Atlético.

Beschamende actie

Felix verzamelde ook meer dan 40 caps bij de Portugese nationale ploeg. Hij was erbij op het WK van 2022 in Qatar en op de EK's van 2021 en dit jaar in Duitsland.

Steeds meer deemsterde hij echter weg bij zijn land en club. En nu is hij nog eens extra in opspraak gekomen. Tijdens een reisje mishandelde hij namelijk een hamerhaai.

Die haaiensoort is beschermd en dus waren de reacties op de sociale media zéér streng voor de Portugees. "Wat ben je in godsnaam aan het doen" en "Wees beschaamd" waren maar een paar van de reacties.