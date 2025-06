Thibaut Courtois spreekt zeer klare taal over zijn toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois heeft gereageerd op de geruchten over een contractverlenging bij Real Madrid. De Belgische keeper laten weten dat hij graag wil blijven tot het einde van zijn carrière.

Thibaut Courtois wil zijn avontuur bij Real Madrid verlengen. De Belgische doelman, onder contract tot 2026, heeft gereageerd op de verlengingsgeruchten die in de pers circuleren. En hij heeft duidelijk laten weten: hij is bereid om tot het einde te blijven.

"Ik hoop dat ik mijn contract kan verlengen", liet hij weten bij AS. "Hier spelen is een droom en elk extra jaar zou een andere droom zijn." Een eenvoudige boodschap, van een doelman die zich op zijn gemak voelt in zijn schoenen en in zijn club.

Courtois verbergt het niet: hij hoopt zijn carrière in Madrid af te sluiten. "De club weet dat ik hier zou willen blijven... en ik hoop mijn pensioen bij Real te genieten." Een verklaring die klinkt als een belofte.

"Nu is het aan mij om op het veld te bewijzen. De rest zal makkelijk op te lossen zijn." Geen sprake van verlenging bespreken zonder te laten zien dat hij nog steeds op niveau is.

Als zijn lichaam meewerkt, zou het verhaal nog even kunnen duren. En Courtois weet dat: in een club als Real Madrid gaat alles via het veld. De boodschap is duidelijk. Volgens transferexpert Nicolo Schira staat hij dicht bij een verlenging tot 2027.