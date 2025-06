Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München heeft zijn glimlach teruggevonden met de titel die onder leiding van Vincent Kompany is behaald. Maar de club staat op het punt om de broekriem aan te halen.

In Duitsland blijft de reputatie van FC Hollywood onlosmakelijk verbonden met Bayern München. Ook al heeft Vincent Kompany zich vooral gericht op het opbouwen van een collectief om de Bundesliga te heroveren blijft het team altijd de meest getalenteerde spelers van het land aantrekken, seizoen na seizoen.

Dit uit zich op het gebied van salarissen. En dat zou kunnen veranderen, volgens Karl-Heinz Rummenigge: "Het grote probleem zijn de hoge salarissen, en Bayern voelt dat ook. Wat betreft de salarissen van onze spelers, zijn we redelijk genereus geweest. We moeten hier kritisch over zijn," legt de voormalige clubpresident uit aan Bild.

Meer jongeren in het hart van het project

Met Leroy Sané en Thomas Müller neemt de Rekordmeister afscheid van twee hoge salarissen. De besparingen zullen doorgaan. De Duitse krant schrijft dat 14 tot 16 spelers van de kern een 'correcte' vergoeding zullen ontvangen of behouden, terwijl 4 tot 6 spelers genoegen moeten nemen met een 'lager' salaris.

Rummenigge bevestigt dit en legt uit dat de club wil teruggrijpen naar de tijd dat Louis Van Gaal aan het roer stond van het team. Net zoals tijdens zijn ambtstermijn tussen 2009 en 2011, zullen er in de toekomst veel jongeren worden opgenomen in het team.

Het is dan ook geen toeval dat Vincent Kompany is gekozen: jonge spelers integreren, dat heeft Vince The Prince altijd gedaan. Vooral omdat de ervaren spelers om dit proces te begeleiden niet de eersten de besten zijn.