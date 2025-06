Jackpot! 'KRC Genk staat op een zucht van akkoord met Al Qadsiah en mag miljoenen bijschrijven op de bankrekening'

Bonsu Baah heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van KRC Genk gespeeld. De 20-jarige aanvaller staat op een zucht van een transfer naar Al Qadsiah FC.

De penningmeester van KRC Genk wrijft zich in de handen. Bonsu Baah verlaat KRC Genk en gaat voor Al Qadsiah FC voetballen.

Het Laatste Nieuws weet dat de transferonderhandelingen volop bezig zijn. Meer zelfs: alle partijen naderen een akkoord.

Veelvoud van transfersom

Een exacte transfersom kennen we (nog) niet, maar het spreekt voor zich dat Genk zich rijk kan rekenen. De Limburgers in 2023 vijf miljoen euro voor Baah. In dit dossier gaat het om een veelvoud.

Alles wees erop dat het niet Baah, maar Tolu Arokodare zou zijn die deze zomer een toptransfer zou maken. Niets is dus minder waar.

Ploegmaat van Rode Duivel

Voor de volledigheid: Al Qadsiah eindigde vorig seizoen op een vierde plaats in de Saudi Pro League. Baah wordt er ploegmaat van onder anderen Koen Casteels, Cameron Puertas en Pierre-Emerick Aubameyang.