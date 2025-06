KV Mechelen-sterkhouder kan club dan toch verlaten na zeven(!) seizoenen

KV Mechelen heeft de voorbije week niet stilgezeten. Het legde enkele nieuwe spelers vast en haalde Frank Magerman naar de club als nieuwe assistent van hoofdcoach Frederik Vanderbiest. Aan uitgaande zijde lijkt een sterkhouder de Maneblussers te verlaten.

Met enkele gerichte versterkingen hoopt KV Mechelen mee te dingen naar de top zes volgend seizoen. Al lijkt het deze zomer ook afscheid te moeten gaan nemen van een speler die al enkele jaren het mooie weer maakt bij KV.

Zo zou Nikola Storm na zeven seizoenen kunnen vertrekken bij Mechelen. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Storm kan rekenen op een lucratieve aanbieding uit het buitenland, al is het niet de meest ronkende naam.

Het Turkse Antalyaspor zou concrete interesse hebben om de flankaanvaller weg te lokken uit de Jupiler Pro League. Naar verluidt heeft het een enorm bod richting Storm gestuurd in de hoop hem te kunnen overtuigen.

Van een akkoord is nog geen sprake en ook op clubniveau is er nog geen witte rook. Maar de Turken zouden de nodige centen veil hebben om de handtekening van Storm daadwerkelijk te verkrijgen.

Storm zelf zou initieel niet meteen gewillig zijn om te vertrekken uit Mechelen. Maar misschien dat een riant bod hem nog wel op andere gedachten kan brengen. Als hij vertrekt, neemt KV Mechelen afscheid van een speler die er al bij was toen ze nog in tweede klasse speelden in 2019.