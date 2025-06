Spelers STVV in onzekerheid? "Verschillende spelers die een transfer overwogen, beginnen te aarzelen"

492

Saint-Truiden heeft zich via de Relegation Play-offs weten te handhaven in 1A. De Kanaries willen een rustiger seizoen beleven in 2025-2026.

Er is een jaar geleden een hoge prijs betaald door Sint-Truiden voor het verzwakken van zijn kern. Na het verlies van Matte Smets, Mathias Delorge, Jarne Steuckers en Aboubakary Koita hadden de Kanaries een dramatische seizoensstart meegemaakt, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van Christian Lattanzio en de toon zette voor een gespannen seizoen. Wisselende resultaten Deze zomer zijn ondanks de zeer wisselende resultaten van de afgelopen maanden enkele spelers opgevallen en zij wekken dan ook de nodige interesse op. Met name Adriano Bertaccini, wiens doelpunten indruk maken tot in Engeland. Een nog steeds delicate situatie voor de speler en zijn coach, die zoveel mogelijk profiteert van zijn doelpuntenmaker: "Wat Bertaccini past, is om zich uit te leven op trainingen, zelfs tijdens de sessies zonder bal. Hij is altijd aanwezig, met zijn hoofd erbij, en beleeft een voorbereiding net als iedereen. Zolang hij er is, des te beter voor ons," legt Wouter Vrancken uit aan Belang van Limburg. Vrancken wil rond zijn project verenigen De coach van Sint-Truiden wil blijven geloven: "Ik merk dat meerdere spelers die een transfer overwogen nu beginnen te aarzelen. Ik heb Ito uitgelegd welke rol ik hem toebedeel. Een speler zoals Patris (definitief overgekomen van Anderlecht) zal ook twee keer nadenken als een team zich aandient. Ze zullen Sint-Truiden niet verlaten voor een ander project." Hij blijft desondanks realistisch: "Als een club zich aandient en veel geld op tafel legt, wordt het uiteraard een ander verhaal. Maar zoals ik al zei, klaagt niemand en is iedereen momenteel gefocust op STVV."