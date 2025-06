'Eerste Europese topclub is concreet en dient serieus bod in voor Jashari, maar is dat genoeg voor Club Brugge?



Word fan van Club Brugge! 5814 AC Milan wil toeslaan: Club Brugge dreigt toptalent Ardon Jashari te verliezen, ondanks zijn lange contract en de comfortabele financiële positie van de club. Club Brugge ziet hem liever niet vertrekken, maar een transfer van Ardon Jashari lijkt stilaan onvermijdbaar. De middenvelder speelde zich afgelopen seizoen in de kijker en kan op flink wat interesse rekenen. Verschillende clubs van de Europese top waren al geïnteresseerd, maar de eerste club is nu heel concreet geworden. Het gaat om AC Milan. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat de Italiaanse topclub een eerste offensief is begonnen. AC Milan zou een bod van 27 miljoen euro, plus 3 miljoen euro aan bonussen doen. Het bod komt dinsdag officieel binnen bij Club. Milan hoopt de deal te kunnen afronden voor zo'n 30-35 miljoen euro. Jashari is hun absolute topprioriteit. Club Brugge zit in een luxepositie hier. De Zwitser tekende afgelopen seizoen al bij tot 2029 terwijl blauw-zwart het geld ook niet nodig heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd...



