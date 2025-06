Geruchtenmolen mag stoppen: Zaakwaarnemer bevestigt nieuwe ploeg van Dirk Kuyt

Dirk Kuyt heeft zijn volgende stap als trainer gezet. De oud-international tekent een contract voor één seizoen bij FC Dordrecht.

Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen aan ESPN. Na zijn vertrek bij Beerschot, waar hij promotie afdwong maar uiteindelijk ook degradeerde, kiest Kuyt nu voor een nieuwe uitdaging in de Keuken Kampioen Divisie.

De 44-jarige Katwijker volgt Melvin Boel op, die naar Go Ahead Eagles vertrok. Hoewel Kuyt aanvankelijk niet de eerste keuze was van de Schapekoppen, schoof hij op de lijst nadat andere kandidaten afhaakten.

Zijn aanstelling markeert een nieuwe fase in zijn trainerscarrière, die begon bij ADO Den Haag en via Beerschot nu een vervolg krijgt in Nederland.

Dirk Kuyt is nieuwe trainer van FC Dordrecht

Zaakwaarnemer Rob Jansen is positief over de overstap: “Dat gaat goed komen, hij tekent voor een jaar,” aldus Jansen. Hij prijst Kuyts doorzettingsvermogen.

“Hij volgt een wellicht ander trainerstraject dan vele anderen, the hard way. En daar is helemaal niets mis mee. Dit lijkt me een goede uitkomst voor alle partijen, ook Dordrecht.”

Voor Kuyt is het een kans om zich opnieuw te bewijzen als hoofdtrainer, ditmaal in een competitie die bekendstaat om zijn talentontwikkeling en intensiteit. FC Dordrecht eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats en hoopt met Kuyt aan het roer een stap hogerop te zetten.