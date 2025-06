Komt Thomas Kaminski om de concurrentie met Colin Coosemans aan te gaan? Anderlecht heeft zijn beslissing genomen

RSC Anderlecht heeft de trainingen hervat. De toekomst van verschillende basisspelers van vorig seizoen is echter nog steeds onzeker.

Zoals alle teams in de Jupiler Pro League, is RSC Anderlecht deze week weer gestart met de trainingen en begonnen ze met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Onder leiding van Besnik Hasi, wiens positie bevestigd werd, zal paars-wit zijn eerste oefenwedstrijd spelen tegen Lauwe deze zaterdag. De coach zal snel een eenheid moeten creëren met de nieuwe aanwinsten om Anderlecht in staat te stellen een prominente rol te spelen in de strijd om de titel.

Kaminski komt alleen als Coosemans vertrekt

Verschillende basisspelers van vorig seizoen worden echter zeer begeerd, met name Kasper Dolberg, Mario Stroeykens en Colin Coosemans. Anderlecht zou graag zijn doelman behouden, die werd verkozen tot beste speler van het seizoen door de supporters, maar niets is ooit zeker in het moderne voetbal.

Tegelijkertijd toont RSCA interesse in Thomas Kaminski, ook gevolgd door Standard. De keeper van Luton Town zou niet tegen een terugkeer naar België zijn, hoewel hij ook opties in Engeland heeft.

Volgens La Dernière Heure zou de komst van Thomas Kaminski echter alleen mogelijk zijn als Colin Coosemans vertrekt - een scenario dat dus geen prioriteit heeft bij de club. Anderlecht wil voorkomen dat ze opnieuw een lastige situatie meemaken, zoals met Kasper Schmeichel en Maxime Dupé het geval was.