Nederlandse club wil miljoenen betalen voor Genk-aanvaller: club komt meteen met héél duidelijk antwoord

KRC Genk kan deze zomer een aantal spelers zien vertrekken. Er is heel wat interesse, maar één speler mag absoluut niet weg uit Limburg.

KRC Genk was tot op een bepaald moment in de Champions' Play-offs de grootste kanshebber op de titel. De Limburgers hadden gedurende heel het seizoen een groot voordeel.

En dat was de breedte van hun kern. Een mooi voorbeeld hiervan was de Hyeon-Gyu Oh. De Zuid-Koreaanse spits kwam afgelopen zomer over van Celtic.

Hij moest vooraan de concurrentiestrijd aangaan met Tolu Arokodare en deed dat geweldig. Hij kon de Nigeriaan niet uit de ploeg spelen, maar kon fantastische statistieken voorleggen.

Met voornamelijk invalbeurten scoorde Oh 12 doelpunten in 42 wedstrijden: goed voor één doelpunt per 72 minuten. Dat heeft ook interesse opgewekt vanuit het buitenland.

Het Belang van Limburg meldt dat Feyenoord enkele miljoenen zou willen neertellen voor de spits. Alleen is een vertrek bij KRC Genk onbespreekbaar. Hij moet in Limburg de eerste spits worden, aangezien een vertrek van Tolu onvermijdelijk lijkt.