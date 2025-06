Romelu Lukaku onthult welke rol hijzelf én Dries Mertens hebben gespeeld in transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli

Kevin De Bruyne gaat voor SSC Napoli voetballen. De Rode Duivel ging uiteraard raad vragen bij Romelu Lukaku. Maar in hoeverre speelde de aanvaller een doorslaggevende rol?

"Ik ben blij dat Kevin De Bruyne voor SSC Napoli komt voetballen", valt Romelu Lukaku met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Hij is wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten."

Big Rom speelde uiteraard een rol in de keuze van KDB. "Ik heb er een paar keer met hem over gesproken bij de Rode Duivels. Hij heeft me ook één keer gebeld."

"Ik heb hem toen in een halfuurtje uitgelegd hoe het er hier aan toe gaat", legt Lukaku uit. "Maar ook waar hij het beste kon kijken voor huisvesting en dergelijke. Dries Mertens en ikzelf hebben ons best gedaan om hem te overtuigen." (knipoogt)

Lukaku en De Bruyne moeten niet alleen presteren bij Partenopei. Ook de Rode Duivels hebben in 2026 een belangrijke afspraak in de agenda staan. "In mijn ogen gaan we als underdog naar het WK. En dat is een apart gevoel."

Géén favoriet, wél underdog

"Al vind ik het geen slecht gegeven om niet als favoriet te moeten vertrekken", besluit Lukaku. "Al hoop ik wel dat we in de aanloop naar het WK voldoende wedstrijden zullen spelen tegen verschillende toplanden van verschillende continenten. Dat is noodzakelijk."