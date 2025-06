Romelu Lukaku wil nog iets kwijt over... Remco Evenepoel: "Ik wist het al veel vroeger dan iedereen"

Romelu Lukaku geeft zelden interviews, maar als hij praat, is het raak. In een open gesprek met Sporza sprak hij zelfs over Remco Evenepoel, met verrassend veel respect.

Romelu Lukaku praat niet al te vaak met de media, maar wanneer dit gebeurt raakt hij alle onderwerpen met geen blad voor de mond. Tegenover Sporza had hij het zelfs over Remco Evenepoel.

Sommige (oud-)spelers van Anderlecht kunnen zich goed amuseren met het wielrennen. Denk maar aan Jan Vertonghen. Romelu Lukaku behoort niet tot dit rijtje.

"Of ik naar de Ronde van Frankrijk ga kijken? (schudt het hoofd) Dat heeft me van kleins af nooit kunnen raken", is hij duidelijk.

"Alleen wel alle respect naar Remco Evenepoel! Ik heb een keertje met hem gesproken via Instagram", zegt de Napoli-spits over de Belgische wielrenner. Evenepoel was in het verleden ook jeugdvoetballer bij Anderlecht.

"De persoon die mij naar de trainingen van Anderlecht bracht, deed dat ook voor Remco. (lacht) Ik wist zo al veel vroeger dan iedereen dat het een speciale was. Maar dat hij zo'n parcours zou afleggen? Dat wist niemand."

"Uiteindelijk heeft Remco de juiste beslissing gemaakt. Als je zo'n overstap maakt, terwijl hij ook prof kon worden in het voetbal... Chapeau!", besluit Lukaku.