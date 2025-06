🎥 Een te klein bezoekersvak? La Louvière pareert kritiek op nieuw stadion

Over een maand zal La Louvière Standard verwelkomen om hun Jupiler Pro League-campagne te starten. De Wolven kijken uit naar het spelen in hun nieuwe stadion, ook al is de bezoekerstribune onderwerp van discussie.

Voor hun grote terugkeer in de eerste divisie kreeg La Louvière een mooie affiche toegewezen. Het is namelijk Standard dat de eerste officiële tegenstander zal zijn van de Wolven in hun nieuwe stadion. Meteen een Waalse kraker om het nieuwe stadion in te wijden.

Aan Luikse zijde was men echter teleurgesteld toen men ontdekte dat het uitvak minder dan 500 plaatsen heeft en dus niet alle fans zal kunnen verwelkomen die graag willen komen. Waarom miljoenen uitgeven voor een nieuw stadion, als je zo'n bescheiden bezoekersvak bouwt, vraagt men zich af aan de oevers van de Maas.

Het is ook een kwestie van verhoudingen. La Louvière heeft er bewust voor gekozen om niet te gaan voor een stadion van 20.000 toeschouwers, dus men moest geen al te groot uitvak verwachten in een stadion met 8000 plaatsen. In het stadion van Standard bevat het bezoekersvak 1320 plaatsen op 27.000.

Het belooft een pittige sfeer te worden

Trainer Frédéric Taquin ziet geen probleem: "Ik ben naar veel matchen in de Jupiler Pro League gaan kijken om me onder te dompelen in de competitie. Eerlijk gezegd zijn er nooit veel meer supporters, ze zitten altijd in vakken zoals dit", merkt hij op voor DAZN.

De supporters van Standard kennende, zal dit de sfeer niet temperen: "Er zal veel drukte zijn bij de cornervlag, de rest zal groen en wit zijn", blikt Taquin vooruit. Binnen een maand gaat het nieuwe Jupiler Pro league-seizoen al van start.