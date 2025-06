"Het is schandalig": Standard heeft beslissing genomen die sommige supporters niet zal bevallen

Standard Luik heeft besloten om geen officiële aankondigingen meer te doen in het Nederlands. Maar waarom hebben ze deze beslissing genomen?

Het is geen geheim dat Standard volop bezig is met reorganisatie. Op het gebied van personeel, spelers en staff vinden er tal van grote veranderingen plaats.

De communicatieafdeling is met name getroffen door een golf van ontslagen. Zo moest een videoman en een community manager die al tien jaar voor de club werkten vertrekken. Er zijn nu nog maar drie mensen die werkzaam zijn op de communicatieafdeling.

Deze vertrekken hebben invloed op de website van de club. Ondanks een groot aantal Vlaamse supporters heeft de Luikse club besloten om geen officiële informatie meer te vertalen in het Nederlands, meldt Sudinfo.

Deze verandering was al merkbaar bij de aankondiging van de zomerse transfers van het stamnummer 16. Er werd geen enkele tekst in het Nederlands geschreven voor de aankondiging van nieuwe aanwinsten zoals Adnane Abid, Lucas Pirard en Marco Ilaimaharitra.

Waarom deze keuze?

Het stopzetten van de vertalingen van officiële aankondigingen is het gevolg van het ontslaan van het enige Vlaamse lid van de communicatiecel van de club. Standard wil de Nederlandstalige fans niet negeren, maar dit is een van de gevolgen van het verminderen van het personeelsbestand. Verschillende fans hebben gereageerd op sociale media, de meningen verschillen. "Het is schandalig als je bedenkt dat 30% van de Standard-fans Vlamingen zijn!", zegt een supporter op X.

"Als Nederlandstalige die in Luik woont, vind ik het jammer. Mijn Frans is voldoende, maar het is altijd makkelijker om in je moedertaal te lezen. Ik heb altijd de inspanningen gewaardeerd om tweetalig te zijn", merkt een andere fan op. Anderen zijn niet verontwaardigd over deze keuze, zoals deze gebruiker van het sociale netwerk van Elon Musk: "Het is niet alsof AI bestaat en het gratis is om een website te vertalen in 2025..."