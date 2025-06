Middenvelder legt uit waarom hij KV Mechelen, Charleroi en Standard aan de kant schoof voor STVV

STVV versterkte zich onlangs met Ryan Merlen. De middenvelder kwam over van RFC Liège en zal volgend seizoen voor het eerst in de JPL spelen.

STVV versterkt zich deze zomer om zijn start niet opnieuw te missen. De club kon al enkele mooie transfers doen. Onlangs kwam er nog een belangrijke speler uit de Challenger Pro League over: Ryan Merlen.

De middenvelder had keuze genoeg. Naast STVV waren onder meer KV Mechelen, Standard en Charleroi geïnteresseerd. Bij Het Nieuwsblad legde hij zijn keuze uit.

"Deze transfer voelde vanaf de eerste minuut juist aan. STVV is een mooie en ambitieuze club, die veel kansen geeft aan jongeren", zegt Merlen.

"Ik heb er natuurlijk ook over gesproken met mijn ex-ploegmaat bij Luik Adriano Bertaccini. Hij vertelde alleen maar goede dingen over STVV. Ik ben ervan overtuigd: dit is de juiste stap in mijn carrière", is hij duidelijk.

Dat Merlen veel motivatie heeft om zijn eerste minuten in de JPL vol te maken, is zeker. "Maar het is zeker niet alleen door Adriano dat ik hier ben. De voorbije jaren heb ik met Luik geregeld vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen STVV, toen stond deze club me ook al enorm aan."

"En ik heb hen natuurlijk vaak gezien op tv. Het voetbal dat de coach wil brengen past bij mij. Toen ik hoorde dat Sint-Truiden mij wilde, was ik dolblij en was mijn keuze snel gemaakt: ik wilde koste wat het kost naar hier komen", besluit hij.