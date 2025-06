Overbodige middenvelder verlaat KAA Gent en keert terug naar thuisland

KAA Gent is een nieuwe weg ingeslagen met Ivan Leko. Het zal de komende weken nog afscheid nemen van enkele spelers en daarnaast ook proberen om nieuwe gezichten binnen te halen. Eén van de overbodige spelers heeft alvast een nieuwe club gevonden.

KAA Gent stelde eerder deze maand Ivan Leko aan als nieuwe coach. De Kroaat moet opnieuw successen naar Gent brengen en heeft alvast Wilfried Kanga binnengehaald om het aanvallende compartiment te versterken.

Gent zal ook afscheid nemen van enkele (overbodige) spelers. Zo is Noah Fadiga naar Griekenland vertrokken. In zijn spoor kunnen andere jongens volgen en de deur van de Planet Group Arena achter zich dicht trekken.

Eén van hen is Andrew Hjulsager. De Deen zag zijn contract niet verlengd worden en mocht dus uitkijken naar een nieuwe club. Even leek Sint-Truiden hem te kunnen inlijven, maar Hjulsager heeft nu voor een terugkeer naar zijn thuisland gekozen.

Verschillende buitenlandse media melden namelijk dat de Deen richting Velje BK trekt. Na zes seizoenen zit het Belgisch avontuur van Hjulsager erop. Bij KV Oostende toonde hij zich een zeer nuttige speler, maar bij Gent lukte het nooit om echt potten te breken.

En dus kiest Hjulsager voor stabiliteit door terug te keren naar het thuisfront. Het is al meer dan acht jaar geleden dat hij in Denemarken actief was. Toen haalde het Spaanse Celta de Vigo hem weg bij eersteklasser Bröndby IF.