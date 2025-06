Saudische topclub neemt officieel afscheid van coach, volgt Marc Brys hem op?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoelang blijft Marc Brys nog aan als bondscoach van Kameroen? Eerder kon u al lezen dat de Belgische trainer mogelijks naar Saudi-Arabië kon trekken. Die kans lijkt op woensdag nog wat groter te zijn geworden.

Het was een opvallend nieuwtje eerder deze maand: Marc Brys kan de nieuwe trainer worden van Al Nassr, het team van Cristiano Ronaldo en nog andere vedetten. De ex-coach van onder meer KV Mechelen, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven kan er de opvolger worden van Stefano Pioli.

Pioli, in 2022 nog Italiaans kampioen met AC Milan, eindigde met Al Nassr derde in de Saudische competitie. Maar dat bleek niet genoeg te zijn, want Al Nassr heeft de Italiaan bedankt voor bewezen diensten. Dat heeft de club woensdag zelf gecommuniceerd.

In de zoektocht naar een vervanger, zou Al Nassr aan Brys denken. Die werkt op dit moment nog als bondscoach bij Kameroen. Maar daar kent hij een moeilijke relatie met nationale held Samuel Eto'o, de technisch directeur van Kameroen.

Volgens Het Laatste Nieuws is Brys ondertussen wel niet de enige kandidaat om Pioli op te volgen. Ook Sérgio Conceição, onlangs nog ontslagen bij AC Milan en Luciano Spaletti, die eerder deze maand zijn C4 kreeg bij de nationale ploeg van Italië, zijn in de running.

Wat Pioli betreft: Die staat voor een terugkeer naar de Serie A. Volgens Italiaanse media zou hij de nieuwe coach gaan worden van Fiorentina, dat op zijn beurt afscheid nam van Raffaele Palladino.