Tweedeklasser speurt naar nieuwe coach en kijkt naar... Yaya Touré!

In juli 2023 keerde Yaya Touré terug naar ons land. Hij begon als assistent van Carl Hoefkens bij Standard, maar dat avontuur was van erg korte duur. Zijn tijd in Luik duurde uiteindelijk slechts vier maanden, tot er een aanbod uit Saoedi-Arabië kwam.

De voormalige middenvelder zit daar nog steeds. Na aanvankelijk lid te zijn geworden van de staf van Roberto Mancini, is hij nu de assistent van Hervé Renard. Maar hij zou zich mogen opmaken voor een eerste job als hoofdcoach. Het is een Belgische club die hem die kans wil geven.

Voor een job als assistent zal hij zijn avontuur in Saoedi-Arabië niet verlaten. Met die lonen kunnen Belgische teams niet wedijveren. Maar als hij hoofdtrainer kan worden, is Touré naar verluidt wel geïnteresseerd om terug te keren naar ons land.

Transferwatcher Sacha Tavolieri meldt dat hij een serieuze kandidaat is om Yannick Ferrera op te volgen bij Daring Brussels. Hij is echter niet de enige optie, aangezien er ook vergevorderde gesprekken zijn met Hernan Losasda, die sinds het faillissement van Deinze zonder club zit.

Maar in zijn streven naar grandeur en buitenlandse aandacht zou John Textor wel eens verleid kunnen worden om een wereldster naar Molenbeek te halen. De voormalige middenvelder van Manchester City zou aankomen in een zeer gespannen sfeer in het Edmond Machtensstadion. Benieuwd of hij ook effectief tot T1 van de Brusselaars zal worden benoemd.

🇨🇮 Yaya Touré emerges as a serious candidate to succeed Yannick Ferrera on RWDM now called Daring Brussels!



🇺🇸 John Textor will have to decide: either he approves the current agreement in place to appoint Hernan Losada - the more popular choice - or he promotes football legend... pic.twitter.com/0ZtVsmDoZF