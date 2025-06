'Veel voeten in de aarde, maar Anderlecht heeft volgende toptransfer beet'

Het heeft ondertussen al heel wat voeten in de aarde gehad, maar er zou dan toch een overeenkomst zijn voor een overeenkomst van de vierde zomeraanwinst van RSC Anderlecht.

Anderlecht blijft niet stilzitten op de transfermarkt. De Belgische recordkampioen heeft nu ook Nathan-Dylan Saliba bijna helemaal beet. Hij komt over van Montréal Impact en zou voor vier seizoenen tekenen.

De deal was twee weken geleden al een eerste keer aangekondigd, maar ondanks voorspoedige onderhandelingen bleef het lange tijd stil wat betreft het helemaal in orde maken van de transfer.

Vierde zomeraanwinst voor Anderlecht

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 3,5 miljoen euro. Eerder contracteerde Anderlecht Cedric Hatenboer, Mihajlo Cvektovic en Zoumane Keita al.

Sources tell @TSN_Sports Nathan Saliba's move to Anderlecht is done. A four-year deal. The 21 year-old will report to Belgium when #CanMNT's times at the Gold Cup is done @TSNSoccer — Matthew Scianitti (@TSNScianitti) June 24, 2025

Nu is de vierde deal dus ook zo goed als rond. Volgens TSN Sports is het enkel nog wachten tot Canada is uitgeschakeld op de Gold Cup, want daarna zal Saliba naar België trekken.

In de groepsfase werd Canada met 7 op 9 groepswinnaar. Op 29 juni is er de kwartfinale tegen Guatemala, de finale is voorzien op 6 juli in Houston. Daarna zal hij naar België komen.