Grote opdoffer op komst voor Daring Brussels: Molenbeek wil niet meewerken

41

Sinds de beslissing van John Textor om de naam van RWDM te veranderen in Daring Brussels, wil de gemeente Molenbeek voorkomen dat de club speelt in het Edmond Machtensstadion. Maar Daring is niet van plan zich zo gemakkelijk gewonnen te geven.

Het feit dat de naam Molenbeek zelfs niet meer wordt vermeld in de nieuwe naam van Daring Brussels, bevalt de gemeente natuurlijk niet, waarvan de identiteit sterk verbonden is met die van het voormalige RWDM. Het gemeentebestuur zou dus willen voorkomen dat Daring vanaf volgend seizoen evolueert in het Edmond Machtens​stadion (dat eigendom is van de stad). Tot nu toe speelde Daring gratis in de faciliteiten van het stadion, op voorwaarde dat ze de naam van Molenbeek zouden promoten - wat niet langer het geval zal zijn zonder de naam van de gemeente in die van de club op te nemen. Maar Textor en Daring zijn niet van plan om het stadion zo makkelijk op te geven. La Dernière Heure vertelt ons dat de bedoelingen van Daring Brussels duidelijk zijn: blijven in het stadion, waar ze een huurovereenkomst hebben tot 2029. Er zijn de laatste dagen discussies gaande om de spanningen over dit onderwerp te verminderen en een oplossing te vinden. De gemeente dreigt het huurcontract te beëindigen, aangezien de verplichtingen van het voormalige RWDM niet langer worden nageleefd. De club wil aan de andere kant bewijzen dat ondanks de verandering van identiteit, ze Molenbeek zullen blijven promoten en in de toekomst zullen bijdragen aan de verbetering van haar imago.