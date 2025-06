"Heb veel respect voor onze fans": de sterke boodschap van Standard-coach Rednic tijdens zijn eerste persconferentie

Mircea Rednic heeft donderdag voor het eerst gesproken sinds zijn terugkeer bij Standard. De coach van de Rouches deelde zijn visie op het spel en zijn ambities voor het komende seizoen.

De nieuwe hoofdtrainer van Standard werd gevraagd naar de speelstijl die hij wil brengen bij de Luikse club. "We moeten de organisatie behouden en denken aan de Standard-mentaliteit. We mogen niet te veel risico's nemen. Ik ben een coach die graag met vier verdedigers speelt en we zullen proberen om meer druk te zetten op de tegenstander en meer doelpunten te maken", vertelt hij volgens Sudinfo.

"Ik had beloofd dat ik terug zou komen. De laatste keer dat ik hier was, behaalden we goede resultaten en wisten we een team te vormen dat de ambitie en de wil had om wedstrijden te winnen. Zelfs in het seizoen nadien streed de groep voor de titel."

Volgens hem is het hebben van een Luikse mentaliteit erg belangrijk: "Je moet ambitieus zijn, je moet de Standard-mentaliteit hebben, bij elke oefening op training. Dat is wat we de afgelopen jaren hebben gemist, het is geen kritiek maar ik weet wat de supporters vragen. Ik heb het de spelers ook verteld: heb veel respect voor onze fans, stel jezelf in hun plaats."

De nieuwe Standard-coach keek ook terug op zijn laatste periode bij de club: "Toen ik in 2012 kwam, was het een moeilijk moment, binnen de groep en tussen het bestuur en de supporters. Het doel met Duchâtelet was om niet te degraderen. Niemand geloofde dat ik meer kon bereiken. Maar ik had een zeer goede kern met ervaren spelers en jongeren zoals Mpoku, Batshuayi, Arslanagic."

"Drie speeldagen voor het einde waren we dicht bij de top en hadden we nog steeds kans om kampioen te worden. Ik wil niet praten over de resultaten maar wel over de groep die ik had en met bijna dezelfde kern, streed Standard het volgende seizoen voor de titel", besluit hij.