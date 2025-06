Officieel: Standard hakt knoop door over assistenten en medische staff

Het technische en medische team van Standard Luik is donderdagmiddag door de club onthuld. Gunter Vandebroeck wordt zoals verwacht assistent-trainer.

Het is officieel: de structuur van Standard Luik voor het seizoen 2025-2026 is nu bekend! Negen personen maken deel uit van de technische staf, terwijl vijf anderen zich zullen richten op de medische sector.

De voormalige trainer van de U18, Gunter Vandebroeck, zal Mircea Rednic assisteren als assistent, samen met José Jeunechamps. Geen verrassing: Jean-François Gillet blijft zeker de doelmannentrainer.

Volledige staff bekend

Dit zijn de andere leden van de technische staf: fysieke trainer Yves Depluvrez, video-analisten Hervé Simons en Xavier Lambert, teammanager Piero Rossi en de materiaalman Geoffray Ramackers.

De samenstelling van de technische en medische staf van het eerste elftal is afgerond. Meer informatie → https://t.co/vjZsZmFjEd 🗞️ pic.twitter.com/4P9zto2Bis — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 26 juni 2025

Dr. Antoine Letiexhe, kinesitherapeut-osteopaat Dimitri Lowette, kinesitherapeuten Olivier Materne en Thibaut Lallemand, en masseur Jerry Brumagne zijn de leden van de medische staf van de Rouches.

Standard Luik is nu klaar om aan een nieuw seizoen te beginnen. De eerste afspraak is aanstaande zaterdag. De Rouches zullen Aubel ontmoeten in een oefenwedstrijd in het Stade Jean-Marie Doome om 16.00 uur.