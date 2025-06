Willen spelers niet meer naar Standard komen? Marc Wilmots voorspelt vuurwerk op transfermercato

Marc Wilmots was aanwezig op de persconferentie donderdag naast de nieuwe coach van de Rouches, Mircea Rednic. De sportdirecteur nam het woord om onder andere de redenen van zijn keuze om de Belgisch-Roemeense aan te werven uit te leggen en om te praten over de zomerse transferperiode.

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels is uiteraard tevreden met de komst van Mircea Rednic: "Hij en ik delen dezelfde visie op voetbal, de academie, het werken met jonge spelers. We hebben vele jaren samen doorgebracht en ik kan één ding zeggen: hij is niet veranderd. Ik ben blij dat hij bij ons is."

De 56-jarige sportief directeur heeft ook uitgelegd waarom hij ervoor heeft gekozen om de Belgisch-Roemeense coach aan te trekken. "Mircea zegt dat het een risico is om hem te kiezen, maar ik denk dat het riskanter zou zijn geweest met een jongere coach. Ik herkende mezelf in hem, hij is menselijk, hardwerkend en gedisciplineerd. Ik ben er niet zeker van dat een jonge coach op dit moment een goede keuze zou zijn", aldus zijn verklaring volgens Sudinfo.

Er is nog steeds aantrekkingskracht voor Standard

"Mircea heeft geen financiële garanties gevraagd. Wij zorgen voor het sportieve aspect, hij voor het veldwerk en ik voor de transfers. De rest is voor Giacomo", verduidelijkte hij.

En nu transfers?

De Luikenaar voegde eraan toe dat de transferperiode nog lang niet voorbij is: "We hebben ervaring en vakmanschap binnengehaald, ik ben op zoek gegaan naar goede deals en er zullen nog twee of drie spelers komen. We moeten vooruit plannen, er is nog steeds aantrekkingskracht voor Standard en tot nu toe heb ik nog geen weigering gehad. Mensen willen komen."

"De balans wordt op 7 september opgemaakt, dan zullen we de rekening opmaken. Als er aanbiedingen binnenkomen, zullen we die analyseren. We moeten een homogene kern van 24 spelers en vier doelmannen hebben. De waarheid van vandaag is niet die van morgen. We zullen de balans opmaken aan het einde van de transferperiode."