Lille vervangt ex-Gentspeler met 38-jarige ex-wereldkampioen

In de zomer van 2020 trok Jonathan David van KAA Gent naar het Franse LOSC Lille voor 27 miljoen euro, een recordbedrag voor de Buffalo's. Zijn marktwaarde is ondertussen bijna verdubbeld maar Lille moet zijn vervanger bijna gratis gaan halen.

Want de Canadese aanvaller loopt straks op 30 juni transfervrij de deur uit in Noord-Frankrijk. Hij maakte er enkele jaren furore als spits, won in 2021 de Franse titel en scoorde dit seizoen onder meer nog tegen Real Madrid in de Champions League. Toch zal Lille geen tientallen miljoenen euro ontvangen voor 25-jarige David.

En dus is er ook niet al te veel financiële ruimte om een vervanger te gaan halen. De spits is vaak de duurste positie om in te vullen op een voetbalveld en als een speler waar je praktisch 50 miljoen euro voor kan pakken gratis vertrekt...

En dus trok Lille de oude bekenden-lijst open en kwam het uit bij... de 38-jarige Olivier Giroud. De Franse aanvaller werd in 2012 nog kampioen met Montpellier en trok daarna naar Arsenal. Vervolgens speelde hij nog bij Chelsea en AC Milan (waar hij één wedstrijd als keeper moest depanneren).

Vorige zomer leek Giroud voor een ander hoofdstuk gekozen te hebben door te tekenen bij het Amerikaanse LAFC maar na één seizoen trekt hij dus al terug naar zijn thuisland. De ex-wereldkampioen van 2018 tekent in Lille een contract van één seizoen met optie voor een tweede.

In de MLS speelde Giroud afgelopen seizoen 10 wedstrijden mee waar hij 3 keer scoorde. Hij was ook actief op het WK voor clubs maar kwam daar niet tot scoren.