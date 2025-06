Nicky Hayen heeft een glasheldere boodschap voor alle spelers van Club Brugge die op veel belangstelling kunnen rekenen

Het wordt niet eenvoudig voor Nicky Hayen. Heel wat sterkhouders van Club Brugge staan in de belangstelling van andere clubs.

Hayen zal ervoor duimen dat de kern toch min of meer samen gehouden kan worden. Club Brugge heeft de laatste jaren al goede financiële zaken gedaan en heeft door goede prestaties in Europa ook internationaal meer aanzien gekregen. Toch lijkt dit het moment voor enkele belangrijke spelers om te vertrekken en Jan Breydel te verlaten.

Ferran Jugla is reeds teruggekeerd naar zijn thuisland, na drie mooie jaren in Brugge. Christos Tzolis en Ardon Jashari hebben in hun eerste seizoen bij Club zo'n indruk gemaakt dat het moeilijk wordt om hen te houden. Daarnaast ligt ook een Maxim De Cuyper bijvoorbeeld goed in de (transfer)markt. Dat ljkt vervelend voor de trainer van Club.

Nicky Hayen is op de hoogte

Elke coach wil immers over zijn beste spelers blijven beschikken. Nicky Hayen laat in een gesprek met DAZN blijken hoe hij er mee omgaat. "Er is heel veel interesse in de spelers en ik weet uiteraard wat er speelt." Hayen wordt dus op de hoogte gehouden door het bestuur. "Er is een goede communicatie met het management", verzekert hij.

Voorlopig is er met Jugla nog altijd maar één sterkhouder vertrokken. Dat betekent echter niet dat het daarbij blijft. "Je weet dat het allemaal heel snel kan veranderen, op vijf minuten zelfs", is Hayen realistisch. In elk geval heeft Club Brugge wel al prima geanticipeerd door Nicolo Tresoldi en Ludovit Reis van Duitsland naar België te halen.

Club Brugge-trainer wil inzet blijven zien

Hayen waakt erover dat transferitis niet voor een negatieve impact zorgt. Eerst in de voorbereiding en straks in de competitie eist hij de volle honderd procent inzet. "Ik reken op alle spelers zolang ze nog onder contract staan bij Club Brugge."