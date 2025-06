Officieel: Karel Geraerts verwelkomt een bekend figuur uit het Franse voetbal in zijn team

Zal Reims volgend seizoen toch in de Ligue 1 spelen? Het is nog niet zeker. In ieder geval begint de nieuwe club van Karel Geraerts zich te versterken.

In Reims is Karel Geraerts bezig met de wederopbouw na de val van de club naar Ligue 2. Er blijft echter enige onzekerheid bestaan voor het komende seizoen: als Lyon daadwerkelijk gedegradeerd wordt door de DNCG vanwege hun dramatische financiële beheer, zou het Stade de Reims gepromoveerd worden. Terwijl het definitieve oordeel nog in afwachting is (Lyon heeft onmiddellijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de DNCG), versterkt Reims zich. De club kondigde gisteravond hun tweede aanwinst van de transferperiode aan. Karakter in de kleedkamer De transfer heeft bij onze buren voor ophef gezorgd, aangezien het om Nicolas Pallois gaat, een markante figuur in het Franse voetbal. De kale verdediger heeft meer dan 300 wedstrijden in Ligue 1 gespeeld en zal zijn ervaring inzetten voor Reims. Zoals vaak heeft Stade de Reims ingezet op originaliteit om zijn komst aan te kondigen, waarbij Pallois wordt voorgesteld in een reclame voor Mr. Proper voor directe impact op de aanvallers van de tegenstander. Moe om 𝘵𝘦𝘯𝘢𝘤𝘦𝘴-spelers in je 𝘴𝘶𝘳𝘧𝘢𝘤𝘦 te hebben? 👀 pic.twitter.com/SlD2tvsUxK — Stade de Reims (@StadeDeReims) 27 juni 2025 Of het nu bij Nantes of Bordeaux was, Nicolas Pallois had een speciale plek in de harten van de supporters vanwege zijn vrijgevigheid, openheid en leiderschap. De stevige kerel, bijna 38 jaar oud, heeft nog steeds veel te bieden.