Transfergeruchten bij Standard, maar Epolo zorgt wel voor opvallende primeur in laatste jaren

Matthieu Epolo zal het nummer 1 dragen als eerste doelman van Standard tegen Aubel. En dat is toch wel opvallend en zelfs een primeur in de Luikse ploeg sinds jaren!

Deze zaterdagmiddag zal Standard Luik zijn eerste oefenwedstrijd van het voorseizoen spelen tegen Aubel (16.00 uur). Dit markeert officieel het tijdperk van Mircea Rednic.

Epolo met nummer 1?

De nieuwe aanwinsten Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Lucas Pirard en Adnane Abid zouden van de partij moeten zijn. Tijdens deze wedstrijd zal ook het nieuwe thuisshirt van de Rouches onthuld worden, dat afgelopen donderdag al werd gepresenteerd.

Terwijl geruchten over een mogelijke transfer de ronde doen, staat Matthieu Epolo wel degelijk op het wedstrijdblad. De doelman uit Luik zal zelfs het nummer 1 dragen. Een nummer dat al vele jaren niet meer te zien was op het shirt van Standard.

Geen Luikse traditie

De laatste keeper die dit nummer op zijn rug had was Jean-François Gillet tijdens het seizoen 2020-2021. De huidige keeperstrainer was echter geen onbetwiste basisspeler. Het was in het seizoen 2016-2017 dat de eerste doelman regelmatig in de basis stond met nummer 1.

De laatste Luikse keepers hadden de volgende nummers: Vanja Milinkovic-Savic en Laurent Henkinet (30), Guillermo Ochoa (8 en 13) en Arnaud Bodart (16). Tot nu toe droeg Matthieu Epolo het nummer 40.