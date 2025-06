Divock Origi verrast met nieuwe eis richting AC Milan: dit ligt op tafel

AC Milan wil af van Divock Origi, die vier miljoen euro per jaar verdient zonder te spelen. Een contractbreuk wordt overwogen, maar de voormalige Rode Duivel heeft een duidelijke voorwaarde gesteld.

Toen Divock Origi Liverpool verliet in 2022, vertrok hij met de status van held op Anfield, aanbeden door de supporters en gewaardeerd door Jürgen Klopp. Ondanks zijn beslissende doelpunten, kreeg de Belgische aanvaller echter te weinig speeltijd. Zijn transfer naar AC Milan leek de perfecte kans om een volgende stap te zetten.

Maar niet alles verliep zoals gehoopt. Zijn eerste seizoen in Italië, hoewel hij meer speeltijd kreeg dan bij Liverpool, resulteerde in slechts twee doelpunten in 36 wedstrijden. Het werd nog moeilijker: verhuurd aan Nottingham Forest, beleefde hij daar een teleurstellend seizoen met slechts één doelpunt in 22 optredens.

Nadien leek Origi zijn rol te aanvaarden. Geplaatst in de B-kern van AC Milan, soms zelfs gedwongen om alleen te trainen, heeft hij afgelopen seizoen geen enkele minuut gespeeld. Ondanks een comfortabel salaris van vier miljoen euro per jaar wacht hij nog steeds op een kans, zonder echter vroegtijdig van zijn contract af te willen zien.

Geruchten hebben hem soms gelinkt aan de MLS, Saoedi-Arabië, of meer discreet aan België, maar Divock Origi staat nog steeds onder contract bij Milan tot 2026. Dit kan echter veranderen, aangezien er gesprekken gaande zijn over het ontbinden van zijn contract met de Rossoneri.

Volgens Daniele Longo, AC Milan-watcher voor Calciomercato, zou Divock Origi hier niet tegen zijn, maar hij heeft wel een voorwaarde gesteld: hij wil 50% van zijn resterende salaris, oftewel twee miljoen euro, als vertrekvergoeding. De voormalige Rode Duivel wil de miljoenen waar hij recht op had niet opgeven, maar lijkt toch klaar te zijn om een sportief project te vinden waar hij bij betrokken kan zijn.