Een nieuwe kans in San Siro? De coach van AC Milan heeft zijn oordeel gegeven over Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers keert terug naar Milaan waar Massimiliano Allegri zijn veelzijdigheid waardeert. De Rode Duivel zoekt stabiliteit na twee opeenvolgende uitleenbeurten.

Alexis Saelemaekers heeft zich nooit echt kunnen vestigen in zijn carrière. In 2020 haalde AC Milan hem naar Italië; daar kreeg hij eerst zijn kans in San Siro voordat hij zijn plaats verloor.

Tijdens zijn uitleenbeurten aan Bologna en AS Roma kon de Rode Duivel zich bewijzen in de Serie A. Twee seizoenen lang speelde Saelemaekers veel wedstrijden en toonde hij zijn klasse.

Alexis Saelemaekers zal kansen krijgen bij AC Milan

Tijdens zijn vakantie weet de 25-jarige middenvelder nog niet precies wat zijn toekomst zal brengen. Terug in Lombardije moet hij nu de nieuwe coach, Massimiliano Allegri, overtuigen.

De eerste signalen zijn echter positief. Volgens La Gazzetta dello Sport waardeert de Rossonero-coach de veelzijdigheid van Alexis Saelemaekers, die zowel als aanvallende vleugelspeler als als verdedigende vleugelspeler uit de voeten kan.

Alleen een uitzonderlijk bod zou de situatie kunnen veranderen. Anders zal de Belg volgend seizoen opnieuw de kans krijgen om zich te vestigen in San Siro. Ditmaal wel met succes?