Niet alles is het grote onbekende: dit is wat we dit seizoen van KV Mechelen mogen verwachten onder Fred Vanderbiest

Er is nog veel niet bekend, maar Fred Vanderbiest heeft wel een idee welk voetbal hij met KV Mechelen wil brengen. Die visie doet hij alvast uit de doeken.

De terugkeer van Halhal en de transfer van St.Jago is in Mechelen voorlopig het grootste nieuws. Los van eventuele nieuwkomers heeft coach Vanderbiest wel een filosofie waar hij zich aan wil houden. Hij geeft aan wat we van KVM mogen verwachten. "Het zal een beetje in dezelfde trend zijn als vorig seizoen. Toen ik moest overnemen als T1, was mijn betrachting altijd om verzorgd, positief en aanvallend voetbal te brengen."

De ene keer lukt dat al beter dan de andere keer. "Dat is afhankelijk van bepaalde aspect binnen het voetbal en de vorm van de dag. In onze sterke momenten kwamen we niet tot scoren en in onze mindere momenten gaven we iets dom weg. Qua tegendoelpunten zat het best oké, maar de tegendoelpunten die we slikten kwamen door een onoplettendheid of een opeenstapeling van foutjes."

Vanderbiest stelt druk programma samen

KV Mechelen wil enkele percentages winnen, onder meer door meer trainingen in te plannen. "Dat hoeven niet altijd veldtrainingen te zijn. Dat kan ook het analyseren van beelden zijn of het voeren van (indivudele) gesprekken. Zo proberen we de manco's weg te werken." Dat is een duidelijke manier van werken die Vanderbiest voorop stelt.

Hij gaat niet met de grove borstel door de speelwijze. Nochtans zal het tijdens de competitie wel anders voetballen zijn dan tijdens de play-offs van vorig seizoen. "Klopt, maar op zich maakt dat geen verschil. De andere ploegen staan er ook anders in. In de play-offs zat soms tachtig meter verschil tussen de laatste man en de spits. In de competitie ga je dat niet tegenkomen, maar da's voor beide partijen."

Veldbezetting KV Mechelen ligt nog niet vast

Wat het tactische aspect betreft, kiest hij niet op voorhand voor een vastgelegde formatie. "Ga je een dynamisch systeem kiezen of ga je expliciet voor een bepaalde veldbezetting? We gaan zien of in de voorbereiding wat het beste bij de spelersgroep past." Wat wel vaststaat, is dat er nog werk aan de winkel is. Zaterdagavond geraakte KV Mechelen in een oefenduel niet voorbij Rupel Boom (1-1).