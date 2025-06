Officieel: KAA Gent neemt afscheid van een voormalige basisspeler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Andrew Hjulsager verlaat Gent na het aflopen van zijn contract. De Deense middenvelder keert terug naar zijn geboorteland.

Andrew Hjulsager kwam in juli 2021 aan bij AA Gent vanuit Oostende voor een bedrag van 1,8 miljoen euro en speelde lange tijd een belangrijke rol bij de Buffalos, vooral onder leiding van Hein Vanhaezebrouck.

Aan het einde van zijn contract na het seizoen kreeg de Deense middenvelder echter niet dezelfde speeltijd onder Danijel Milicevic. Op 30-jarige leeftijd trainde hij zelfs niet meer mee met de A-kern tijdens de laatste Champions Play-Offs.

Andrew Hjulsager verlaat AA Gent en keert terug naar Denemarken

Niet geheel verrassend heeft de voormalige speler van Brondby, Celta Vigo en Granada zijn avontuur bij de Planet Group Arena niet verlengd. Hoewel zijn profiel interesse had kunnen wekken bij meerdere andere teams in onze Pro League, gebeurde dat niet.

Andrew Hjulsager keert dan maar terug naar Denemarken. Het is nu officieel: hij heeft getekend bij Vejle BK, een club die ternauwernood in de Deense eerste divisie is gebleven.

Met meer dan 130 Jupiler Pro League-wedstrijden en 112 wedstrijden in alle competities voor AA Gent, keert Hjulsager terug naar zijn geboorteland, met onder meer de Belgische Beker in 2022 op zijn palmares.