Straks een Belgische ploeg op het WK voor clubs? Roméo Lavia is er heel duidelijk over

Het WK voor clubs is al even bezig, maar geen Belgische ploeg is erbij. Roméo Lavia gelooft dat Belgische teams in de toekomst wél kunnen meedoen.

Het WK voor clubs is op dit moment volop aan de gang. De eerste wedstrijden van de achtste finales zijn ondertussen al gespeeld. Palmeiras schakelde Botafogo als eerste uit.

Nadien versloeg Chelsea Benfica met 1-4 en zondagavond bleek PSG een maat te sterk voor Inter Miami, waar Lionel Messi niet tot scoren kwam. De Champions League-winnaars boekten een 4-0 zege.

Terwijl we amateurclubs Auckland City FC op het tornooi zagen, kon een Belgische club zich niet kwalificeren. Daarvoor moet er op Europees niveau beter gepresteerd worden. DAZN vroeg aan Chelsea-speler Roméo Lavia hoe Belgische clubs het zouden doen op het WK.

"Dat is moeilijk te zeggen", opent de Rode Duivel. "In België hebben we teams van een goed niveau, dus ik denk dat ze hier wel zouden geraken, en zich kunnen meten met andere ploegen. Daar twijfel ik geen seconde aan."

Er werd hem nadien ook gevraagd wat de ambities voor volgend seizoen zijn, met Chelsea en de Rode Duivels. Maar over de nationale ploeg bleef hij opvallend genoeg erg stil. "Eerst en vooral: wedstrijden blijven spelen, want dat is de grootste kwaliteit die je als voetballer kunt hebben. En dat is iets waar ik wat tekort in schoot in mijn eerste twee seizoenen bij deze geweldige club."

"Daarna willen we als team een stap vooruit zetten. Wat prijzen betreft wil ik niet te ver vooruitkijken. De kwalificatie voor de Champions League was één doel, nu willen we hoger mikken", besluit Lavia.