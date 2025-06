Teddy Teuma doorbreekt de stilte na zijn lijdensweg bij Reims: "Ze vonden dat ik niet van grote waarde zou zijn"

Teddy Teuma heeft een moeilijk seizoen doorgemaakt bij Stade de Reims. De voormalige speler van Union werd uit de kern gezet en komt nu terug op deze uitsluiting die hij als onrechtvaardig beschouwt.

Stade de Reims heeft een nachtmerrieachtig einde van het seizoen beleefd. De Franse club verloor in de play-offs tegen Metz, wat degradatie naar Ligue 2 betekent. De eerste keer sinds 2018.

Ook Teddy Teuma maakte een deeltje uit van het gedegradeerde Stade de Reims. De voormalig aanvoerder en ex-middenvelder van Union Saint-Gilloise speelde een tiental competitiewedstrijden voordat hij naar de kant werd geschoven.

Teddy Teuma blikt terug op zijn uitsluiting

In een interview met Var-Matin heeft de Maltese international zijn uitsluiting besproken, die hij als onrechtvaardig beschouwt. "Ze zochten een zondebok voor de slechte resultaten van het team en dat viel op mij."

"Ik had liever het seizoen afgemaakt, maar je kunt mij niet de degradatie en de nederlaag in de finale van de Coupe de France in de schoenen schuiven. Ze vonden dat ik niet van grote waarde zou zijn voor de behoeften van het team."

Terwijl een vertrek in de afgelopen weken waarschijnlijk leek, kan de komst van Karel Geraerts aan het roer van het team - iemand die hij goed kent van Union - de kaarten opnieuw schudden voor Teuma.

"Het was een keuze van de coach en de clubleiding. Maar ik ben zowel respectvol als standvastig gebleven. En ik probeer het te relativeren: dit is de eerste keer dat dit mij overkomt in tien jaar als professional."