"Hij zal je verbluffen": nieuwkomers van RAAL hebben alles in huis om indruk te maken in de JPL

De voorbereiding moet meerdere nieuwe aanwinsten van RAAL toelaten om hun plek te vinden in de selectie. Supporters hebben hen al in actie kunnen zien.

Met de volledige rotatie die Frédéric Taquin heeft doorgevoerd, heeft de splinternieuwe Easi Arena al veel nieuwe gezichten gezien tegen Differdange. Onder de meest overtuigende versterkingen zagen we Matthis Riou.

De blonde speler die overkwam van Guingamp heeft al veel persoonlijkheid getoond in de verdediging. Naast zijn vaak zeer accurate anticipaties, onderscheidde hij zich door enkele knappe actief met de bal aan de voet.

Hij is een van de aankomsten die een glimlach toveren op het gezicht van trainer Frédéric Taquin: "Ik vond het leuk, er is kwaliteit. Nu moeten de nieuwkomers leren hoe ze moeten functioneren binnen onze tactieken. Het is een beetje makkelijker voor een centrale verdediger om zijn plaats te vinden. We hebben kunnen zien dat Riou heel nauwkeurig is, hij kan hele goede ballen geven", vertelt hij op de persconferentie.

Een goede eerste test

In de tweede helft ging de eer waarschijnlijk naar Dario Benavides, afkomstig van het reserveteam van FC Sevilla. De Spaanse flankverdediger wordt geprezen om zijn kwaliteit bij voorzetten, maar maakte vooral indruk met zijn infiltraties (zoals bij zijn afgekeurde doelpunt).

"Er zijn nog automatismen te ontwikkelen, maar hij heeft ons al veel gebracht", bevestigt Taquin. Een andere invaller in de rust, Noah Makembo, was wat stiller. Maar de voormalige grote hoop van Standard krijgt de kans om tijdens de voorbereiding sterker te worden na enkele moeilijke maanden in Luik.

Aan de andere kant was Alexis Beka Beka nog niet aanwezig. Gezien zijn achtergrond wordt er met veel verwachting uitgekeken naar de Franse middenvelder. Maar hij keert terug van ver en Frédéric Taquin zal hem de tijd geven die hij nodig heeft: "Hij is nog niet helemaal klaar. Ik kan hem laten spelen, hij zal de fans wel een lach op het gezicht bezorgen, maar op dit moment zou hij dat niet lang volhouden en risico lopen op een blessure. Ik wil dat hij topfit is, zodat hij iets consistent kan laten zien en blessures kan vermijden."