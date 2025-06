Met het WK als doelstelling: Deze Rode Duivels gaan van club veranderen (en moeten de juiste keuze zien te maken)

De transferperiode voorafgaand aan een Wereldbeker is altijd speciaal: spelers maken hun keuzes met het oog op het toernooi dat pas een jaar later plaatsvindt. Welke club kan hen dichter bij hun droom brengen? Dat is de vraag die verschillende Rode Duivels zullen moeten beantwoorden.

Maxim De Cuyper

Alles wijst erop dat Maxim De Cuyper (24 jaar) niet meer voor Club Brugge zal spelen tegen 1 september. De linksback zal veel geld opleveren voor Blauw-Zwart, want er zijn heel wat geïnteresseerde clubs: er wordt gesproken over AC Milan en Brighton & Hove Albion, als twee belangrijkste kandidaten.

De Cuyper is waarschijnlijk de Rode Duivel die deze zomer het minste risico neemt door zijn club te verlaten: hij is de onbetwiste titularis van Rudi Garcia op de positie van linksback, en het zou een grote verrassing zijn als hij het grootste deel van het seizoen op de bank zou belanden. Misschien is een springplank als Brighton een beter idee dan het wispelturige Milan? Aan hem om die vraag te beantwoorden...

Samuel Mbangula

Een Rode Duivel is Samuel Mbangula nog niet echt, aangezien hij geen enkele minuut heeft gespeeld bij zijn selectie in november. Maar hij heeft wel kennis gemaakt met interlandvoetbal en dat smaakt naar meer. Zijn tweede seizoenshelft was een teleurstelling voor de Juventus-speler. In de laatste maanden mocht hij amper opdraven en dus werd hij ook niet meer geselecteerd.

Een vertrek lijkt een zekerheid: de vleugelspeler leek dicht bij Nottingham Forest te staan, maar die trokken zich uiteindelijk terug uit de onderhandelingen. Mbangula zal nu een oplossing moeten zoeken en vooral speeltijd moeten prioriteren: hij zal moeten spelen, veel en goed, om in de gratie te geraken bij Garcia.

Albert Sambi Lokonga

We zijn 30 juni: vandaag liep het huurcontract van Albert Sambi Lokonga bij FC Sevilla af, zonder dat een definitieve aankoop volgde. De voormalige Anderlecht-captain keert dus terug naar Arsenal, na een wisselvallige uitleenbeurt. Hij heeft echter 22 wedstrijden gespeeld, waarvan 16 als basisspeler. Maar hij kende ook enkele blessures.

De laatste cap van Sambi in de selectie dateert van november 2024; dat is niet zo lang geleden en Garcia heeft zeker een oogje op het ex-jeugdproduct van Neerpede. Maar de concurrentie op het middenveld is hevig bij de Rode Duivels: Sambi Lokonga zal de juiste keuze moeten maken en moeten blijven presteren, hopend dat zijn lichaam hem met rust laat, om te dromen van het WK.

Johan Bakayoko

Nadat hij nog een seizoen bij PSV Eindhoven heeft gespeeld terwijl iedereen dacht dat hij zou vertrekken, lijkt Johan Bakayoko deze keer echt te vertrekken. Ondanks 12 doelpunten in 47 wedstrijden en een marktwaarde van 30 miljoen, blijft Johan Bakayoko zwaar bekritiseerd in Nederland vanwege een als te egoïstisch beschouwde speelstijl en gebrek aan effectiviteit - wat waarschijnlijk Rudi Garcia heeft gedwongen hem tot nu toe aan de kant te laten staan.

Maar als Bakayoko deze zomer de juiste keuze maakt en de benodigde stap zet, zijn er weinig twijfels over zijn vermogen om weer in de kern van de Rode Duivels te integreren tijdens een toekomstige internationale bijeenkomst. Onder Tedesco was hij onbetwist international, ondanks matige cijfers (18 caps, een goal). Het moment van zijn doorbraak moet nu aanbreken!

Dodi Lukebakio

De toekomst van Bakayoko bij de Rode Duivels zal ook afhangen van de prestaties van zijn concurrenten, en sommigen van hen zullen ook van club veranderen. Zoals Dodi Lukebakio, die een topseizoen heeft gehad bij FC Sevilla maar verkocht zal worden: de Andalusische club heeft geld nodig en de Belg wordt gewaardeerd op 20 miljoen euro.

De carrière van Lukebakio heeft een gestage stijging doorgemaakt en het lijkt erop dat hij zijn ritme heeft gevonden: nadat hij een steunpilaar was bij Hertha Berlin in de Bundesliga, heeft hij dit bevestigd in La Liga door zijn beste seizoen qua doelpunten te evenaren (11 goals). Deze keer wil hij een stap verder gaan en Europees spelen: zal hij deze prestaties kunnen herhalen in een club die mikt op de top?