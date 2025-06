OFFICIEEL: KAA Gent haalt jonge verdediger in huis, al mag die eerst nog rijpen bij de beloften

1865

KAA Gent heeft op maandag een nieuwe transfer aangekondigd. Het haalt Mamadou Diallo in huis. Diallo is een jonge centrale verdediger die eerst zijn kans zal krijgen bij het beloftenelftal in de Challenger Pro League.

KAA Gent zal niet alleen een competitief eerste elftal moeten samenstellen komend seizoen. Het moet er ook voor zorgen dat de beloftenploeg een geruisloos seizoen kan draaien in de Challenger Pro League. In die optiek heeft het alvast een nieuwe verdediger in huis gehaald. Mamadou Diallo komt de Gentse gelederen namelijk versterken. Dat heeft de club op maandag bekendgemaakt via de officiële kanalen. Diallo is een centrale verdediger uit Mali. Gent plukt hem weg bij FC Diambras, een team uit zijn geboorteland. Daar wist de linksvoetige Diallo zich te onderscheiden en schopte hij het zelfs tot jeugdinternational. Met de nationale jeugdelftallen van Mali heeft Diallo al een Afrika Cup afgewerkt en was hij ook actief op het WK U17. Bij Jong Gent zal hij mee de lijnen moeten uitzetten en ervoor zorgen dat ze snel voldoende punten pakken om niet in de problemen te komen. Na een kampioenenjaar in de eerste amateurafdeling, staat het Jong Gent van Thomas Matton voor hun vuurdoop in de Challenger Pro League. Volgens de club heeft Diallo het potentieel om op termijn voltijds door te groeien naar de A-kern.