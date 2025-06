Standard verliest talent dat meer dan vijftien landgenoten in het buitenland zal gaan vergezellen

Adriano Mpudi-Mansala verlaat Standard. Het contract van de 17-jarige speler liep af, waardoor hij transfervrij naar MVV Maastricht kon trekken.

Adriano Mansala-Mpudi verlaat Standard. Met zijn contract dat afliep heeft de 17-jarige speler een overeenkomst voor twee seizoenen getekend (met een derde seizoen als optie) bij MVV Maastricht, een club uit de Nederlandse tweede divisie.

Als Belgisch U18-international heeft de Luikenaar dit seizoen twaalf wedstrijden gespeeld met de U18 van Standard, evenals zes wedstrijden met SL16 FC.

Adriano Mansala-Mpudi verlaat Standard voor Maastricht

Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen de U23 van Standard en die van Maastricht in mei, overtuigde hij de Nederlandse staff. Hij heeft maandag al met zijn nieuwe team getraind.

"Na Mats Kuipers en Lenn-Minh Tran hebben we met Adriano een derde talent van een Belgische eersteklasser weten binnen te halen. Adriano is een sterke middenvelder die bij Standard al snel aansloot bij hun Jong-team. Toch heeft hij voor MVV gekozen om hier verder te groeien als voetballer", verklaarde technisch manager Ronny van Geneugden aan L1Nieuws.

De jonge Belg vervoegt een selectie die al grotendeels gericht is op ons land: van de 28 spelers die voor zijn komst werden beschouwd, hebben er 17 de Belgische nationaliteit of een dubbele nationaliteit. Een bewuste keuze van MVV, dat gewend is om te investeren in jonge talenten uit België.