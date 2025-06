Volgend seizoen zien we een grote verandering in het spel van Standard: "Alles is klaar om te werken"

Het ziet er goed uit bij Standard. Leandre Kuavita heeft zijn indrukken gedeeld na twee weken onder leiding van Mircea Rednic, en de middenvelder lijkt tevreden te zijn met de ideeën van de Roemeense coach.

Twee hybride teams van Standard stonden op het veld in Aubel om de eerste oefenwedstrijd van het seizoen te spelen. Na de match deelde Léandre Kuavita zijn indrukken na twee weken training onder leiding van Mircea Rednic, een samenwerking die hem nu al lijkt te bevallen.

"Trainingen zijn erg intens, de dagen zijn lang. Het is een noodzakelijke stap om ons seizoen te laten slagen. De coach is goed, er is wederzijds respect tussen hem en de spelers. Hij maakt zijn keuzes, hij geeft ons aan hoe hij wil dat we spelen en we passen ons daaraan aan. Aanvallend geeft hij ons iets meer vrijheid, hij is een coach die goed luistert. Hij kent de club goed, de identiteit, de ambities, en hij weet welke kant we op moeten. We gaan er samen voor."

Een van de belangrijke veranderingen die de Roemeense coach heeft doorgevoerd, is de overstap naar een verdediging met vier. Dit systeem vereist meer defensieve inspanningen van de middenvelders. Kuavita prees ook de succesvolle integratie van de eerste vijf officieel bevestigde aanwinsten.

"Met een verdediger minder moeten we compenseren, vooral in de verdediging. Het kost wat tijd om je aan te passen, maar dat komt wel. Het idee is om een hechte groep te vormen zodat iedereen elkaar omhoog duwt. De nieuwkomers zijn goede jongens, de werksfeer is uitstekend. Alles is in orde om te kunnen slagen."

De aanvallende uitdaging blijft belangrijk. In Aubel probeerden de Rouches al nieuwe combinaties uit ten opzichte van vorig seizoen, ook al was de tegenstand vrij bescheiden maar zeer moedig.

"We hebben deze week veel fysiek gewerkt, de benen zijn zwaar, vandaar de 45 minuten speeltijd voor iedereen. Tot nu toe gaat het goed. Het spel zou vloeiender moeten zijn, we hebben meer creatieve spelers die in kleine ruimtes kunnen opereren, dat zal ons helpen", besloot Kuavita.