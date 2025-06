Wordt Marc Brys de nieuwe coach van Cristiano Ronaldo? Al Nassr heeft zijn beslissing genomen

Het lijkt erop dat Marc Brys toch niet de nieuwe coach van Al Nassr zal worden. De Saudische club zou voor een andere trainer kiezen.

Eerder deze maand bereikte ons opvallend nieuws. Marc Brys zou een serieuze kandidaat zijn om bij Al Nassr aan de slag te gaan. Dat is de Saudische club waar Cristiano Ronaldo actief is (en een nieuw contract tekende).

Brys is momenteel nog bondscoach bij Kameroen, maar zoals algemeen geweten is loopt daar alles steeds in het honderd. Er blijven 'pesterijen' van Samuel Eto'o richting Brys komen.

Het is dus niet ondenkbaar dat de Belgische trainer voor een nieuw avontuur zou willen gaan. Maar er zijn nog kandidaten om hoofdcoach te worden bij Al Nassr.

Het ontslag van Pioli is ondertussen gevolgd. De club zal dus snel zijn nieuwe coach willen voorstellen, maar nu lijkt het erop dat dit avontuur toch niet voor Brys zal zijn.

Transferguru Fabrizio Romano meldt namelijk dat Jorge Jesus de nieuwe trainer van Al Nassr zal worden. Hij zou deze week ergens moeten tekenen bij de club. De Portugees was al bij heel wat clubs actief, zijn laatste uitdaging was bij Al-Hilal.