Absolute toptransfer deze week? 'Jashari speelt het hard en geeft deadline aan Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari wil enorm graag naar AC Milan. Club Brugge onderhandelt hard, maar de Italianen hebben wel al een persoonlijk akkoord met de Zwitser. Een en ander komt steeds dichterbij, zoveel is duidelijk.

De interesse van AC Milan in Ardon Jashari is al lang niet nieuw meer. En de Milanezen drukken steeds meer door, met steevast nieuwe boden die er meer en meer voor zorgen dat blauw-zwart in de hoek wordt gedrumd.

Duidelijke wens

De middenvelder van Club Brugge maakt het Club Brugge ook niet makkelijk. Hij ligt er nog tot juni 2029 onder contract, maar heeft al duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken. En wel degelijk alleen maar naar AC Milan.

Bij de Milanezen zou hij een belangrijke speler kunnen worden én bovendien ook een jaarlijks contract van 2,4 miljoen euro kunnen bijschrijven.

Meer dan 35 miljoen euro?

Volgens Het Nieuwsblad heeft Jashari ondertussen Club Brugge zelfs een deadline gegeven. Volgende week maandag moet hij normaal gezien aansluiten op stage in Londen, maar hij zou graag voor die tijd al een overeenkomst hebben met Milan.

Club Brugge zelf wil tot het uiterste gaan. Een bod van 35 miljoen (inclusief drie miljoen euro bonussen) zou voor blauw-zwart nog niet voldoende zijn. De komende dagen zal er verder onderhandeld moeten worden.