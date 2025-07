Competitiehervorming wordt aangevochten: "Voelt als financiële chantage, onze club laat het hier niet bij"

Na volgend seizoen schakelen schakelt de Jupiler Pro League over naar een competitie met 18 clubs, zonder play-offs. Vooral rond de hervorming in de Challenger Pro League is er nu heel wat chaos.

Toen er voor het nieuwe competitieformat gestemd werd, werd ook besloten om zeker vier U23-clubs in de Challenger Pro League te laten spelen. Dat wil zeggen dat als er geen nieuwe beloftenclub promoveert, er dus ook geen kan zakken.

Dit ging nu in werking. Jong Genk degradeerde afgelopen seizoen, maar werd ondertussen terug opgevist. Uiteraard vinden andere CPL-clubs dit allesbehalve eerlijk. KSC Lokeren, Seraing en Francs Borains zouden maandag klacht hebben ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen is duidelijk. "Deze hervorming is een schande voor het voetbal", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Het kan dat Lokeren voor vier U23-teams eindigt, maar toch moet degraderen. Dat gaat in tegen elk principe dat met sporting merit te maken heeft."

Het grootste argument blijft gewoon dat het niet eerlijk is. "Het slaagt op niets dat wij veel geld investeren om onze kern competitief te maken zodat we de degradatie kunnen vermijden. Maar ondertussen wordt Jong Genk, de laatste van de competitie, wel opgevist. Enkel omdat het een beloftenploeg is."

U23-clubs moeten wel een startpremie van 1 miljoen euro betalen, maar dat maakt het voor Van Duysen zeker niet goed. "Dat bedrag betaalden ze voordien ook al. Alleen konden ze toen nog degraderen. Bovendien is die 1 miljoen niet geïndexeerd, terwijl dat wel het geval is voor de startbedragen van de U23 in de lagere afdelingen."

"Ondertussen dreigt de Pro League met het omgekeerde. De topclubs zouden géén startbedrag meer betalen als de competitiehervorming zou mislukken. Dat voelt aan als financiële chantage. Wel, u mag noteren dat Lokeren het hier niét bij zal laten. We ondernemen zeker verdere stappen. Wij willen een correcte competitie waarbij de regels gevolgd worden", besluit hij.