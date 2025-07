OFFICIEEL: KV Mechelen heeft nieuwe international helemaal beet

KV Mechelen kondigde dinsdag aan dat het versterking beet heeft. Ryan Teague komt over van Melbourne Victory.

KV Mechelen heeft dinsdag een nieuwe speler voorgesteld. Het gaat dan om Ryan Teague. De Australische middenvelder tekende een contract tot 2028 met optie op een extra seizoen.

Teague begon zijn spelerscarrière bij Sydney FC, maar vertrok in 2020 naar Europa. Hij kwam in Portugal bij Famalicão en Covilha terecht.

In 2023 besloot hij terug te keren naar zijn thuisland, waar hij bij Melbourne Victory aan de slag ging. Zijn goede prestaties daar leverden hem zijn eerste cap bij Australië op.

In de aankondiging van KV Mechelen meldt de club dat KAA Gent en Wrexham uit Engeland ook interesse toonden. Teague reageerde zelf al even op zijn transfer.

"Ik ben het gewoon lang te reizen, maar dit was toch wat te veel van het goede. Maar goed, dat is achter de rug. Nu kan ik me focussen op Mechelen. Ik voelde me meteen goed bij deze club. Na gesprekken met de coach en de sportief directeur werd al snel duidelijk dat deze club bij me past", klinkt het op de clubwebsite.

"KVM heeft duidelijk ambitie om iets neer te zetten. Die ambitie heb ik ook. Ik speelde recent mijn eerste wedstrijden voor de nationale ploeg. Met het WK voor de deur, wil ik de kans om mee naar het WK in de USA te gaan niet laten liggen", besluit Teague.