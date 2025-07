Officieel: Thomas Kaminski tekent na interesse van Anderlecht en Standard voor...

De voormalige doelman van Gent, Leuven en Anderlecht keert niet terug naar België. Hij trekt naar Charlton en blijft dus in The Championship.

Het was al enkele weken bekend dat Thomas Kaminski niet bij Luton Town zou blijven, dat gedegradeerd is naar de League One, het derde niveau in Engeland.

Standard en Anderlecht

De voormalige doelman van La Gantoise, OHL en Anderlecht trok snel de aandacht van Standard, dat op zoek was naar een doelman die Matthieu Epolo zou kunnen uitdagen of zelfs vervangen in geval van vertrek. Maar de Luikse piste koelde snel af.

Daarna circuleerde de naam van Kaminski bij Anderlecht. De Mauven wilden echter niet te veel doelmannen hebben, gezien het incident met Dupé-Schmeichel. Een vertrek van Colin Coosemans had de deur kunnen openen, maar dat lijkt uiteindelijk niet te zullen gebeuren.

Thomas Kaminski blijft in The Championship en tekent bij Charlton

Een terugkeer van de 32-jarige doelman naar België leek dus onwaarschijnlijk, gezien meerdere Championship-teams interesse hadden getoond. Uiteindelijk zet Kaminski zijn carrière voort in deze divisie.

Charlton Athletic, gepromoveerd naar The Championship via de play-offs, heeft zijn komst bevestigd. Met al 160 wedstrijden op dit niveau, kan Kaminski de 200 bereiken als hij het hele seizoen in het doel staat.