Pep Guardiola is duidelijk na verrassende WK-exit met Manchester City: "Er valt verder niets over te zeggen"

Manchester City is uitgeschakeld op het WK voor clubs. Al-Hilal won met 3-4 van de Engelse topclub na verlengingen. Pep Guardiola reageerde na afloop.

De grootste verrassing op het WK voor clubs tot nu toe was ongetwijfeld de uitschakeling van Manchester City. De club van Jérémy Doku verloor na verlengingen met 3-4 van Al-Hilal.

Niemand zag het aankomen, maar stilaan wordt toch meer duidelijk dat niet-Europese clubs een hoger niveau kunnen halen dan initieel gedacht. Pep Guardiola vond dat City goed voor de dag kwam, maar dat Al-Hilal-doelman Bounou een fantastische wedstrijd keepte.

"In dit stadium zijn het allemaal moeilijke wedstrijden", begint Guardiola. "We lieten hen toe om in de omschakeling gevaarlijk te zijn, maar we hebben zelf ook veel gecreëerd en in het algemeen waren we goed."

"Het is jammer, want we zaten in zo’n goede flow en ik kan het personeel niet genoeg bedanken: hoe ze trainen en alles voorbereiden, ze hebben echt alles gegeven. We hadden veel kansen, maar Bounou maakte ongelooflijke reddingen. Er valt verder niets over te zeggen", gaat de trainer verder.

En zo zit het WK er al vroeger dan verwacht op voor City. "Ik heb het gevoel dat het team het goed doet, maar we gaan nu naar huis, tijd om uit te rusten, het hoofd leeg te maken en volgend seizoen terug te komen."

"Ik heb veel goede dingen gezien die ik in het verleden niet zag, vooral hoe we als groep waren, de relaties tussen spelers en staf. Ik voelde dat we het hier naar onze zin hadden en de trainingen waren echt goed, maar het niveau ligt hier zo hoog", besluit de Spanjaar.