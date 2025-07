"Verrassingen in petto": Marc Wilmots doet Standard-fans watertanden, maar een en ander sleept wel aan ...

De komst van Marc Wilmots bij Standard gaf de burger moed. En de supporter al helemaal. Een maand later is er wel nog heel wat werk dat op de plank ligt, zoveel is duidelijk. Komt het er snel van? Dat is de vraag die iedereen zich stelt stilaan.

"Er komen nog een paar mooie verrassingen aan." Zowel coach Mircea Rednic als sterke man Marc Wilmots hebben vorige week op een persconferentie nog eens voor een boost gezorgd aan de supporters van Standard. Met Ilay Camara, Adnane Abid, Dennis Eckert Ayensa, Tobias Mohr, Lucas Pirard, Nayel Mehssatou en Marco Ilaimaharitra werden al zeven deals bevestigd. Met een aantal koopjes, want samen werden ze voor amper 4,1 miljoen euro gekocht. Zeven koopjes De laatste drie kwamen transfervrij over van KV Kortrijk, dat degradeerde naar de Challenger Pro League. Camara komt van RWDM, Abid van Patro Eisden. Geen slechte versterkingen an sich, maar om de top-6 te gaan halen moet er misschien nog wel wat meer bijkomen. De komst van Josué Homawoo wordt ondertussen nog steeds verwacht, net als een ontknoping in de dossiers van Thomas Henry en Casper Nielsen, die naar Sclessin willen komen. Zij werden een maand geleden ook al aangekondigd bij Standard. Wachten op de kleppers? En zo blijft het voorlopig toch nog wachten op de echte kleppers. Axel Witsel is officieel einde contract bij Atlético Madrid en de fans op Sclessin zijn vurig op hem aan het wachten - zodat hij net als Alderweireld en Vertonghen nog een last dance in eigen land kan doen. 🔴 Marc Wilmots reste en contact avec Axel Witsel et, au sein de la direction, on garde un mince espoir de voir le Diable Rouge débarquer à Sclessin.



Plusieurs clubs espagnols, dont Malaga en Liga2, seraient intéressés par le joueur, tandis qu’un départ vers le Qatar reste… — Au Cœur du Standard (@ACDStandard) July 1, 2025 Tot op heden is er ook op dat gebied echter nog geen handtekening te bespeuren, net zoals in de deals rond Nielsen en Henry. En zo blijven de fans op hun honger zitten. Bovendien kwam er ook al een verrassende kaper op de kust op de proppen voor Witsel. Mircea Rednic hoopte een redelijk brede selectie te hebben voor het begin van het trainingskamp, en dat lijkt de goede kant op te gaan. Toch is het nog steeds wachten tot er ook effectief een aantal toppers tekenen. Mircea Rednic heeft ook iets gezegd over de transferperiode van #Standard 👇 pic.twitter.com/8lu76xPEds — Loïc Woos (@LoicWoos) 28 juni 2025 Aan het begin van de maand waren er overigens nog een aantal pittige geruchten die de kop opstaken bij Standard. Naast Henry, Nielsen en Witsel ging het over nog een paar absolute toppers. Eerdere verlanglijstje Een eventuele terugkeer van Ryan Mmaee stond op het verlanglijstje, maar voor hem is er veel concurrentie uit het buitenland. Thomas Kaminski werd genoemd, maar hij kiest waarschijnlijk voor Charlton Athletic. En dan was er nog Ryan Gauld, spelmaker van de Vancouver Whitecaps in de MLS en met een marktwaarde van zeven miljoen euro. De Schot werd ooit gelinkt aan Real Madrid en Manchester United, maar lijkt nu voorlopig in Canada te zullen blijven.