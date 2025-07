'Anderlecht en Standard wilden Belgische doelman: zijn keuze is gemaakt'

Thomas Kaminski zal niet bij Luton Town blijven, dat gedegradeerd is naar de derde divisie. De Belgische doelman wordt begeerd door meerdere clubs, maar zou in The Championship blijven. En zo grijpen de Belgische teams er ook naast.

Waar zal Thomas Kaminski (32 jaar) volgend seizoen spelen? De Belgische veteraan zal in ieder geval niet doorgaan bij Luton Town, dat is gedegradeerd naar de Engelse League One na het afgelopen seizoen. Verschillende opties zijn besproken, waaronder... RSC Anderlecht en Standard.

In Engeland blijven?

Dit lijkt echter niet het geval te zijn: aan de kant van RSCA zal de komst van een doelman van zo'n kaliber alleen worden overwogen als Colin Coosemans vertrekt, terwijl Standard ondertussen de komst van Lucas Pirard van KV Kortrijk heeft bevestigd.

Volgens verschillende Engelse bronnen, waaronder Luton Today, zal Kaminski inderdaad in The Championship tekenen. De doelman van Luton Town staat op het lijstje van Charlton Athletic, dat de omgekeerde weg van Luton bewandelt en via de play-offs is gepromoveerd naar de Championship.

Charlton als nieuwe bestemming?

Het doel van Charlton, ooit nog eigendom van Roland Duchâtelet, is om zich te handhaven op het Engelse tweede niveau en het wil zich daarom versterken met een doelman die ervaring heeft op dat niveau - Kaminski speelde 160 wedstrijden in The Championship met Blackburn en Luton.

De Rode Duivel (één cap) lijkt dus verder weg van een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Kaminski speelt sinds 2020 in Engeland, na anderhalf seizoen bij KAA Gent te hebben gespeeld.