Mircea Rednic doet supporters Standard watertanden: "Leuke verrassingen"

Mircea Rednic is terug in België. Donderdag gaf hij zijn eerste persconferentie op Belgische bodem. En daarbij haalde hij al meteen een keertje stevig uit als het gaat over de mogelijke transfers die nog kunnen komen.

Niet alleen sprak Mircea Rednic over zijn speelvisie, ambities en zijn laatste passage bij Standard, maar hij sprak ook over de huidige kern van de Rouches. "Een coach mag nooit tevreden zijn over zijn spelerskern, maar ik ben dat wel", zei hij volgens Sudinfo.

Leuke verrassingen op komst?

"We zullen leuke verrassingen hebben met Marc Wilmots. We bespreken en werken samen om te weten waar we behoefte hebben aan concurrentie. Concurrentie geeft waarde aan het team. Op dit moment zitten we goed en ik ben er zeker van dat we in de komende dagen leuke verrassingen zullen hebben", gaat hij verder.

"Er zijn nieuwe clubs zoals Union die goed geïnvesteerd hebben. Club Brugge en Anderlecht, vooral Club Brugge, dat presteert op Europees niveau. Er is meer kwaliteit en meer geld dan tijdens mijn eerste ervaring."

Inzetten op de jeugd

De coach wil inzetten op de jeugd: "In mijn tijd namen we onbekende jongeren zoals Michy. Ik werk graag met jongeren en geef hen een kans als ze die verdienen."

Zijn plan is duidelijk: "De Belgische competitie is een fysieke sport die vraagt om gezonde agressiviteit. Ik probeer een spel te implementeren dat we vorig seizoen hebben gemist."