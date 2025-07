🎥 "Als je vier twitteraars gelooft...": Thibaut Courtois reageert op kritiek

Thibaut Courtois heeft het niveau van het WK voor clubs verdedigd na de overwinning van Los Blancos tegen Juventus. De doelman van Real Madrid bekritiseerde ook de drukke kalender met de Nations League en keek terug op de defensieve prestatie van zijn team.

Real Madrid heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het WK voor clubs. Dankzij een doelpunt van Gonzalo Garcia in de 54e minuut, versloeg de Spaanse grootmacht Juventus met het kleinst mogelijke verschil (1-0).

Thibaut Courtois had niet al te veel werk te doen. Slechts twee doelpogingen werden genoteerd van het Italiaanse team, tegenover elf voor de Madrilenen.

De Rode Duivel heeft besloten om degenen die beweren dat het WK voor clubs van een laag niveau is, terecht te wijzen. "We weten dat het niveau van het WK voor clubs hoog is. Natuurlijk, als je vier twitteraars gelooft die denken dat het niveau bagger is, dan vergis je je", opent hij bij Diario AS.

"Maar degenen die verstand hebben van voetbal weten dat de Braziliaanse teams goed zijn, dat Al Hilal een uitstekend team is, dat Monterrey Dortmund vandaag gemakkelijk kan verslaan (Dortmund won uiteindelijk met 2-1), en niet dat de Europese teams de beste zijn."

"Uiteindelijk is het niveau hoog, en dat is te zien bij elke wedstrijd. Ik denk dat er veel goede, interessante wedstrijden zijn om naar te kijken, en we moeten hard blijven werken om te hopen de finale te bereiken."

🗣️ Courtois: "Si crees a cuatro tuiteros que dicen que el Mundial de Clubes no vale nada, te equivocas, todos los que saben de fútbol conocen el nivel de los equipos."



De doelman heeft ook kritiek geuit op de kalender: "We moeten kijken naar de finesses van het toernooi, de datums waarop we moeten spelen. Bijvoorbeeld, de Nations League net voorafgaand is niet ideaal, het laat niet veel rusttijd toe. We moeten streven naar een beter evenwicht, en dan zal het een heel mooi toernooi worden."

De Belgische speler keek terug op de defensieve prestatie van zijn team: "De defensieve betrokkenheid van het hele team was uitstekend. Dat is waar het om gaat, we hebben uitstekend werk geleverd. Geen doelpunt incasseren is altijd beter. Ik denk niet dat het komt doordat we altijd met drie verdedigers spelen, het hangt af van het moment van de wedstrijd en de bewegingen van de tegenstander. Tchouameni is een defensieve spil die in het centrum kan spelen en helpen. Als iedereen loopt zoals vandaag of zoals tegen Salzburg, is het erg moeilijk voor de tegenstander om tegen ons doelpunten te maken."