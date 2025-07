Juventus-coach kreeg van tien spelers hetzelfde verzoek tijdens wedstrijd tegen Real Madrid: "Het was ongelooflijk"

Juventus nam het dinsdag op tegen Real Madrid. De Italianen verloren met 1-0. Coach Igor Tudor sprak na afloop over de omstandigheden.

Juventus is uitgeschakeld op het WK voor clubs. De Oude Dame verloor met 1-0 van Real Madrid: Gonzalo Garcia kopte het enige doelpunt van de partij binnen.

De omstandigheden waren allesbehalve ideaal, wat nu wel vaker voor problemen zorgt op het toernooi. De temperatuur in Miami liep op tot 38 graden. Juventus-coach Igor Tudor klaagde over de situatie.

"Het was ongelooflijk. Uiteindelijk hebben wel tien spelers om een vervanging gevraagd tijdens de match. Ze waren ontzettend moe", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws.

Maar tien wissels mogen uiteraard niet. "Door de spanning van de wedstrijd verlies je energie. Bovendien is het al lang seizoen geweest. Dan komt de hitte daar nog eens bij. En het vierde is de vochtigheid."

"Dat maakt de moeilijke omstandigheden helemaal compleet. Alsnog hebben de jongens echt alles gegeven. We hebben ons uiterste best gedaan, maar het was helaas niet genoeg", besluit Tudor.