Voormalige (interim)coach van Deinze solliciteert voor functie als bondscoach

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hij zit al zonder club sinds het faillissement van SK Deinze en dus hoopt Mikhail Turi daar snel verandering in te kunnen brengen. Hij heeft zijn kandidatuur ingediend om de nieuwe bondscoach van Guinee te worden.

De kritieke financiële situatie van KMSK Deinze vorig jaar heeft, nog voor het officieel failliet gaan van de club, voor veel vertrekkers gezorgd. Onder de eersten die aan de alarmbel trok, was coach Hernan Losada, die aankondigde dat hij niet langer het team zou leiden vanwege aanhoudende betalingsachterstanden.

Verschillende spelers van het eerste team verlieten ook het schip. In deze chaotische context werd Mikhail Turi, destijds verantwoordelijk voor de U21, aangesteld om het avontuur in de Challenger Pro League af te maken. Hij leidde drie wedstrijden met voornamelijk jongeren uit zijn eigen team.

Zijn voormalige jongeren breken door op professioneel niveau

Onder deze zeer moeilijke omstandigheden was het halen van resultaten een prestatie op zich. Toch lieten de jongeren van Deinze een strijdlustig en veelbelovend gezicht zien. Turi slaagde er zelfs in om sommige sterkhouders te overtuigen om terug te keren voor de laatste wedstrijden, een inspanning die intern werd toegejuicht.

Vooral is het hem gelukt om een indrukwekkend aantal spelers te ontwikkelen. Ilian Mhand maakte zijn professioneel debuut onder leiding van Turi bij Deinze. Ondertussen tekende hij bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.

Hetzelfde geldt voor Yanis Musuayi, die nu speelt bij Club NXT, en Lokeren-keeper Simon Vervacke. Als coach bij Futurosport Mouscron heeft Mikhail Turi ook geholpen bij de ontwikkeling van Alan Mbega nu bij Sint-Truiden) en Shane Van Aarle, die van FC Eindhoven naar Juventus is overgestapt.

Mikhail Turi, nieuwe bondscoach van Guinee?

Na zijn tijd bij de jeugdteams van Royal Excel Mouscron en een moeilijke periode bij FC Mandel United, is Mikhail Turi, 44 jaar oud, sinds half december clubloos. Hij heeft gesprekken gevoerd met verschillende clubs, waaronder RFC Seraing en Stade de Reims, voor een rol in hun technische staf, maar er is nog geen samenwerking tot stand gekomen.

De situatie zou binnenkort kunnen veranderen. De Franse coach heeft zich namelijk kandidaat gesteld voor de functie van bondscoach van Guinee, die vrijkwam na het vertrek van Michel Dussuyer. Volgens onze informatie behoort Turi tot de best geplaatste kandidaten.

De Guinese voetbalfederatie accepteert sollicitaties tot 7 juli, waarna een beslissing zal worden genomen. Het zou een grote stap voorwaarts zijn voor een discrete maar ambitieuze coach, grotendeels gevormd op Belgische velden.